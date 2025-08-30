Скидки
Теннис

Лоренцо Музети — Фалавио Коболли, результат матча 30 августа, счёт 3:0, 3-й круг US Open

Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг US Open — 2025 после снятия Флавио Коболли
Комментарии

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025 после того, как его соотечественник Флавио Коболли (26-й в рейтинге) не смог продолжить матч из-за травмы. Счёт — 6:3, 6:3, 6:0 (отказ).

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 2
3 		2 0
             
Флавио Коболли
26
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Музетти три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Коболли ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В четвёртом круге соревнований Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Комментарии
Новости. Теннис
