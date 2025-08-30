Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мой лучший друг в туре». Музетти поддержал Коболли после его снятия с матча на US Open

«Мой лучший друг в туре». Музетти поддержал Коболли после его снятия с матча на US Open
Комментарии

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о снятии своего соотечественника Флавио Коболли с их матча третьего круга на US Open — 2025. Счёт — 6:3, 6:3, 2:0 (отказ).

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 2
3 		2 0
             
Флавио Коболли
26
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Я не хотел заканчивать матч вот так. Особенно против Флавио. Он, пожалуй, мой лучший друг в туре. Мы знакомы с девяти лет. Наши семьи хорошо друг друга знают. Мы провели много часов вместе как на корте, так и вне его на протяжении всей нашей карьеры. Прежде всего, прошу дать больше аплодисментов для Флавио. Это горько-сладкое завершение. Но я рад, что впервые вышел в четвёртый круг. Желаю ему скорейшего выздоровления и здоровья», — сказал Музетти в интервью на корте.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одинчоного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг US Open — 2025 после снятия Флавио Коболли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android