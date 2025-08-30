«Мой лучший друг в туре». Музетти поддержал Коболли после его снятия с матча на US Open
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о снятии своего соотечественника Флавио Коболли с их матча третьего круга на US Open — 2025. Счёт — 6:3, 6:3, 2:0 (отказ).
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
10
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|
|2
|0
26
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Я не хотел заканчивать матч вот так. Особенно против Флавио. Он, пожалуй, мой лучший друг в туре. Мы знакомы с девяти лет. Наши семьи хорошо друг друга знают. Мы провели много часов вместе как на корте, так и вне его на протяжении всей нашей карьеры. Прежде всего, прошу дать больше аплодисментов для Флавио. Это горько-сладкое завершение. Но я рад, что впервые вышел в четвёртый круг. Желаю ему скорейшего выздоровления и здоровья», — сказал Музетти в интервью на корте.
