«Мой лучший друг в туре». Музетти поддержал Коболли после его снятия с матча на US Open

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о снятии своего соотечественника Флавио Коболли с их матча третьего круга на US Open — 2025. Счёт — 6:3, 6:3, 2:0 (отказ).

«Я не хотел заканчивать матч вот так. Особенно против Флавио. Он, пожалуй, мой лучший друг в туре. Мы знакомы с девяти лет. Наши семьи хорошо друг друга знают. Мы провели много часов вместе как на корте, так и вне его на протяжении всей нашей карьеры. Прежде всего, прошу дать больше аплодисментов для Флавио. Это горько-сладкое завершение. Но я рад, что впервые вышел в четвёртый круг. Желаю ему скорейшего выздоровления и здоровья», — сказал Музетти в интервью на корте.