Гауфф — о матче 3-го круга US Open: из-за солнца было трудно видеть мяч

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после матча третьего круга US Open – 2025, в котором она обыграла польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.

«Думаю, сегодня сыграла хорошо. Было непросто после двух вечерних матчей выйти на корт днём, когда на той стороне площадки была тень. Из-за солнца было трудно видеть мяч, но в целом я очень довольна своей игрой и тем, что прошла в следующий раунд», – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.