Теннис

Гауфф — о матче 3-го круга US Open: из-за солнца было трудно видеть мяч

Гауфф — о матче 3-го круга US Open: из-за солнца было трудно видеть мяч
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после матча третьего круга US Open – 2025, в котором она обыграла польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:40 МСК
Магдалена Френх
33
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Думаю, сегодня сыграла хорошо. Было непросто после двух вечерних матчей выйти на корт днём, когда на той стороне площадки была тень. Из-за солнца было трудно видеть мяч, но в целом я очень довольна своей игрой и тем, что прошла в следующий раунд», – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.

