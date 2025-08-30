Скидки
Теннис

Гауфф — о выходе во вторую неделю US Open: оказывала на себя слишком большое давление

Гауфф — о выходе во вторую неделю US Open: оказывала на себя слишком большое давление
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после выхода в 1/8 финала US Open – 2025. В матче третьего круга Гауфф обыграла польку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:40 МСК
Магдалена Френх
33
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– Каков твой настрой на вторую неделю турнира?
– Это была длинная и эмоциональная неделя, но я думаю, что мне действительно нужны были эти трудные моменты, чтобы двигаться вперёд. Я оказывала на себя слишком большое давление, но сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от игры и не так сильно зацикливаться на результате, а больше на самом процессе. И, думаю, сегодня было видно, что я действительно наслаждалась матчем, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.

Комментарии
