Гауфф — о выходе во вторую неделю US Open: оказывала на себя слишком большое давление

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после выхода в 1/8 финала US Open – 2025. В матче третьего круга Гауфф обыграла польку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.

– Каков твой настрой на вторую неделю турнира?

– Это была длинная и эмоциональная неделя, но я думаю, что мне действительно нужны были эти трудные моменты, чтобы двигаться вперёд. Я оказывала на себя слишком большое давление, но сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от игры и не так сильно зацикливаться на результате, а больше на самом процессе. И, думаю, сегодня было видно, что я действительно наслаждалась матчем, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.