Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова — Линда Носкова, результат матча 30 августа 2025, счет 2:1, 3-й круг US Open

Каролина Мухова обыграла Линду Носкову и вышла в 1/8 финала US Open — 2025
Комментарии

13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга соотечественницу Линду Носкову (32-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Линда Носкова
32
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 5 		6 6
         
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Мухова выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 18 брейк-пойнтов. Линда Носкова сделала в игре семь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух за матч.

В 1/8 финала US Open – 2025 Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между француженкой Диан Парри и украинкой Мартой Костюк.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Материалы по теме
Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!
Live
Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android