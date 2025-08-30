Каролина Мухова обыграла Линду Носкову и вышла в 1/8 финала US Open — 2025
13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга соотечественницу Линду Носкову (32-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
32
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
13
Каролина Мухова
К. Мухова
Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Мухова выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 18 брейк-пойнтов. Линда Носкова сделала в игре семь эйсов, допустила 15 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух за матч.
В 1/8 финала US Open – 2025 Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между француженкой Диан Парри и украинкой Мартой Костюк.
