«Оставайся сильным». Джокович поддержал Шелтона после снятия с US Open из-за травмы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддержал шестую ракетку мира американца Бена Шелтона после его снятия с US Open — 2025 из-за травмы. В матче третьего круга с французом Адрианом Маннарино американец не смог продолжить игру при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.

«Сегодня тебе пришлось нелегко, Бен. Оставаться сильным», — написал Джокович в социальных сетях.

В матче третьего круга US Open Джокович победил 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Ян-Леннардом Штруффом (144-я ракетка).