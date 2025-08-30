Скидки
Кори Гауфф сравнялась с Марией Шараповой по количеству выходов в 1/8 финала на ТБШ
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сравнялась с россиянкой Марией Шараповой по количеству выходов в 1/8 финала турниров серии «Большого шлема» в возрасте до 21 года и младше, сообщает Opta Ace. Обе теннисистки по 16 раз выходили в эту стадию турнира по достижении 21-летнего возраста. В матче третьего круга Гауфф обыграла польку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

