Кори Гауфф сравнялась с Марией Шараповой по количеству выходов в 1/8 финала на ТБШ
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сравнялась с россиянкой Марией Шараповой по количеству выходов в 1/8 финала турниров серии «Большого шлема» в возрасте до 21 года и младше, сообщает Opta Ace. Обе теннисистки по 16 раз выходили в эту стадию турнира по достижении 21-летнего возраста. В матче третьего круга Гауфф обыграла польку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
32
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
13
Каролина Мухова
К. Мухова
В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
