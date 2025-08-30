«Это наш корт побед». Каролина Мухова пожелала удачи Андрею Рублёву на US Open

13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025 пожелала удачи россиянину Андрею Рублёву, который выступает сразу после Муховой. Ранее Каролина и Андрей выступили в миксте на US Open.

— Вы здесь играли микст вместе с Андреем Рублёвым. Он выходит на корт следующим. Хотите ли вы что-то пожелать Андрею?

— Два дня назад он играл передо мной. Теперь играет после меня. Это наш корт побед. Надеюсь, он так и продолжит. Желаю ему удачи и чтобы он разбивал форхенды, как всегда, — сказала Мухова в интервью на корте.

В третьем круге соревнований Мухова обыграла соотечественницу Линду Носкову со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Рублёв поспорит за выход в 1/8 финала с Коулманом Воном.