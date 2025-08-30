Янник Синнер — Денис Шаповалов: итальянец выиграл второй сет 3-го круга US Open

В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Канады Денис Шаповалов, занимающий 29-е место в мировом рейтинге. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу канадского спортсмена. Второй сет остался за итальянцем — 6:4.

Это вторая очная встреча теннисистов. Единственный поединок остался за Шаповаловым. На Australian Open — 2021 в первом круге Денис обыграл Янника со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Синнер — действующий чемпион мужского турнира. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.