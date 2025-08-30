Марта Костюк пробилась в 1/8 финала US Open — 2025, обыграв 107-ю ракетку мира

28-я ракетка мира украинка Марта Костюк вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга французскую теннисистку Диан Парри (107-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За время матча Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 16 брейк-пойнтов. Диан Парри сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала US Open – 2025 Марта Костюк сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, которая в своём матче третьего круга была сильнее соотечественниц Линды Носковой (6:7 (5:7), 6:4, 6:2).