Дарья Касаткина с «баранкой» проиграла Осаке в трёх сетах на US Open — 2025
18-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в матче третьего круга US Open – 2025 японке Наоми Осаке (24-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 3:6.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
24
Наоми Осака
Н. Осака
Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Касаткина сделала в игре три эйса, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
В 1/8 финала US Open – 2025 Наоми Осака сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая была сильнее польки Магдалены Френх (6:3, 6:1).
