Теннис Новости

Наоми Осака — Дарья Касаткина, результат матча 30 августа 2025, счет 2:1, 3-й круг US Open

Дарья Касаткина с «баранкой» проиграла Осаке в трёх сетах на US Open — 2025
Комментарии

18-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в матче третьего круга US Open – 2025 японке Наоми Осаке (24-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 3:6.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 3
6 		4 6
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Касаткина сделала в игре три эйса, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала US Open – 2025 Наоми Осака сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая была сильнее польки Магдалены Френх (6:3, 6:1).

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Рублёв сравнял счёт в битве за 2-ю неделю US Open — 1:1! Ещё сыграет Калинская. LIVE!
Live
