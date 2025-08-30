Дарья Касаткина с «баранкой» проиграла Осаке в трёх сетах на US Open — 2025

18-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в матче третьего круга US Open – 2025 японке Наоми Осаке (24-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:4, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Касаткина сделала в игре три эйса, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала US Open – 2025 Наоми Осака сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая была сильнее польки Магдалены Френх (6:3, 6:1).