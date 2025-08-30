Скидки
Елена Остапенко извинилась за своё поведение в матче с Тэйлор Таунсенд на US Open

Елена Остапенко извинилась за своё поведение в матче с Тэйлор Таунсенд на US Open
26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко извинилась за своё поведение после матча с Тэйлор Таунсенд в матче второго круга на Открытом чемпионате США. Елена проиграла Тэйлор со счётом 5:7, 1:6.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Всем привет — я хочу извиниться за некоторые вещи, которые сказала во время моего матча второго раунда в одиночном разряде. Английский не является моим родным языком, поэтому, когда я говорила об образовании, я имела в виду только то, что считаю правильным этикетом в теннисе, но понимаю, что слова, которые использовала, могли обидеть многих людей не только на теннисном корте. Я благодарна за поддержку и продолжаю учиться и расти как человек и теннисистка. Прощай, Нью-Йорк, с нетерпением жду возвращения в следующем году», — написала Остапенко в социальных сетях.

