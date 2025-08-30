Елена Остапенко извинилась за своё поведение в матче с Тэйлор Таунсенд на US Open

26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко извинилась за своё поведение после матча с Тэйлор Таунсенд в матче второго круга на Открытом чемпионате США. Елена проиграла Тэйлор со счётом 5:7, 1:6.

«Всем привет — я хочу извиниться за некоторые вещи, которые сказала во время моего матча второго раунда в одиночном разряде. Английский не является моим родным языком, поэтому, когда я говорила об образовании, я имела в виду только то, что считаю правильным этикетом в теннисе, но понимаю, что слова, которые использовала, могли обидеть многих людей не только на теннисном корте. Я благодарна за поддержку и продолжаю учиться и расти как человек и теннисистка. Прощай, Нью-Йорк, с нетерпением жду возвращения в следующем году», — написала Остапенко в социальных сетях.