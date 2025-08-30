Коулман Вон — Андрей Рублёв: россиянин сравнял счёт по сетам в 3-м круге US Open

В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и Коулман Вон из Гонконга, занимающий 173-е место в мировом рейтинге. Первый сет завершился в пользу представителя Гонконга со счётом 6:2. Второй сет остался за россиянином — 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|1
|
|6
|2
Теннисисты впервые играют друг с другом. Отметим, что это уже третий матч Андрея подряд, в котором он встречается с соперником, не попавшим напрямую в основную сетку US Open из-за низкого рейтинга.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
- 30 августа 2025
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
21:45
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:15
-
19:59
-
19:57
-
19:45
-
19:21
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
18:08
-
17:37
-
17:33
-
16:59
-
16:52
-
16:32
-
16:20
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:01