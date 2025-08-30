Александра Панова и Ханьюй Го проиграли во втором круге парного разряда US Open — 2025

Российская теннисистка Александра Панова, выступающая в паре с китаянкой Ханьюй Го, не смогла выйти в третий круг парного женского разряда US Open – 2025, проиграв в матче второго круга китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Панова и Ханьюй Го выполнили две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогли реализовать один из восьми брейк-пойнтов. Пара Ифань/Чжаосюань сделала в игре два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге парного женского турнира US Open – 2025 дуэт Ифань/Чжаосюань сыграют с венгеро-бразильской парой Тиме Бабош/Луиза Стефани.