Александра Панова и Ханьюй Го проиграли во втором круге парного разряда US Open — 2025
Поделиться
Российская теннисистка Александра Панова, выступающая в паре с китаянкой Ханьюй Го, не смогла выйти в третий круг парного женского разряда US Open – 2025, проиграв в матче второго круга китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.
US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:15 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|6
Сюй Ифань
Ян Чжаосюань
С. Ифань Я. Чжаосюань
Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Панова и Ханьюй Го выполнили две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогли реализовать один из восьми брейк-пойнтов. Пара Ифань/Чжаосюань сделала в игре два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге парного женского турнира US Open – 2025 дуэт Ифань/Чжаосюань сыграют с венгеро-бразильской парой Тиме Бабош/Луиза Стефани.
Комментарии
- 30 августа 2025
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
21:45
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:15
-
19:59
-
19:57
-
19:45
-
19:21
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
18:08
-
17:37
-
17:33
-
16:59
-
16:52
-
16:32
-
16:20
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:01