Главная Теннис Новости

Панова/Го — Ифань/Чжаосюань, результат матча 30 августа 2025, счет 1:2, 2-й круг US Open

Александра Панова и Ханьюй Го проиграли во втором круге парного разряда US Open — 2025
Комментарии

Российская теннисистка Александра Панова, выступающая в паре с китаянкой Ханьюй Го, не смогла выйти в третий круг парного женского разряда US Open – 2025, проиграв в матче второго круга китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:15 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
С. Ифань Я. Чжаосюань

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Панова и Ханьюй Го выполнили две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогли реализовать один из восьми брейк-пойнтов. Пара Ифань/Чжаосюань сделала в игре два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге парного женского турнира US Open – 2025 дуэт Ифань/Чжаосюань сыграют с венгеро-бразильской парой Тиме Бабош/Луиза Стефани.

Новости. Теннис
