Алькарас — об уровне английского: несколько лет назад на пресс-конференциях сильно потел

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как улучшились его знания английского, а также поделился, что думает о пресс-конференциях.

— Карлос, сколько ты работал над улучшением своего английского и что ты теперь думаешь об этих пресс-конференциях по сравнению с тем, что было несколько лет назад?

— Ну, несколько лет назад я приходил на пресс-конференции и сильно потел (улыбается). Типа: «Ладно, посмотрим, понимаю ли я вопрос. Посмотрим, что отвечу». Сейчас чувствую себя гораздо комфортнее. Такое ощущение, будто вы как дома, так сказать. Так что да, мой английский очень улучшился. Стараюсь разговаривать с другими игроками, болтать, смотреть сериалы и фильмы на английском, это очень помогло мне стать лучше. Теперь я отношусь ко всему спокойнее. Стараюсь отвечать как можно лучше.

— Тебе это нравится?

— Большую часть времени — да. Иногда вы задаёте каверзные вопросы, но в основном мне это нравится, — приводит слова Алькараса Ubitennis.