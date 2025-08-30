Осака — о матче с Касаткиной на US Open: сегодня я была очень нервной

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась ощущениями после матча третьего круга US Open – 2025, в котором она встречалась с австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и одержала победу со счётом 6:0, 4:6, 6:3.
– Чувствуется, что вы только что соскочили с американских горок эмоций. Что вы сказали себе в начале третьего сета, что помогло сегодня победить?
– Честно говоря, я просто пыталась убедить себя оставаться спокойной. Сегодня я была очень нервной, но мне было приятно, потому что, как мне кажется, получился зрелищный матч. Я очень рада, что зрители так активно поддерживали меня — каждый раз, когда я здесь, это ощущается как дом. Я очень благодарна им за это, – сказала Осака в интервью на корте после матча.
За право выйти в четвертьфинал US Open – 2025 Осака поспорит с американкой Кори Гауфф.
