Янник Синнер — Денис Шаповалов: итальянец выиграл 3-й сет 3-го круга US Open
В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Канады Денис Шаповалов, занимающий 29-е место в мировом рейтинге. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу канадского спортсмена. Второй и третий сеты остались за итальянцем — 6:4, 6:3.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|3
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Это вторая очная встреча теннисистов. Единственный поединок остался за Шаповаловым. На Australian Open — 2021 в первом круге Денис обыграл Янника со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Синнер — действующий чемпион мужского турнира. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
