Главная Теннис Новости

Леандро Риди — Камиль Майхшак, результат матча 30 августа, счёт 3:0, 3-й круг US Open

Леандро Риди вышел в четвёртый круг US Open после снятия Камиля Майхшака
Комментарии

435-я ракетка мира швейцарский теннисист Леандро Риди вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025 после того, как представитель Польши Камиль Майхшак не смог продолжить матч. Счёт — 5:3 (отказ).

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Камиль Майхшак
76
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3
5
             
Леандро Риди
435
Швейцария
Леандро Риди
Л. Риди

Встреча продолжалась 33 минуты. В её рамках Риди один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Майхшака ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвёртом круге соревнований Леандро Риди встретится с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Новости. Теннис
