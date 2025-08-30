Леандро Риди вышел в четвёртый круг US Open после снятия Камиля Майхшака

435-я ракетка мира швейцарский теннисист Леандро Риди вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025 после того, как представитель Польши Камиль Майхшак не смог продолжить матч. Счёт — 5:3 (отказ).

Встреча продолжалась 33 минуты. В её рамках Риди один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Майхшака ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвёртом круге соревнований Леандро Риди встретится с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия).