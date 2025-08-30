Осака — о предстоящем матче с Гауфф: играть здесь против американки сложно

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала US Open – 2025 с американской теннисисткой Кори Гауфф.
|1
|2
|3
|
|
– После формирования сетки турнира многие ждали ваш матч с Кори Гауфф. Какие у тебя чувства и эмоции перед матчем, на который, как ты понимаешь, будут смотреть очень многие?
– Я надеюсь… Может, кто-то придёт на матч и поддержит меня… Играть здесь против американки сложно, но я надеюсь, что публика тоже немного уже приняла и меня. Я не знаю. Она для меня как младшая сестра, поэтому здорово играть с ней здесь, – сказала Осака в интервью на корте после матча.
Теннисистки провели пять очных матчей в рамках WTA-тура. Гауфф ведёт в счёте личных встреч со счётом 3:2.
- 31 августа 2025
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
21:45
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:15
-
19:59
-
19:57
-
19:45
-
19:21
-
18:52
-
18:50