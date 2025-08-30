Осака — о предстоящем матче с Гауфф: играть здесь против американки сложно

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала US Open – 2025 с американской теннисисткой Кори Гауфф.

– После формирования сетки турнира многие ждали ваш матч с Кори Гауфф. Какие у тебя чувства и эмоции перед матчем, на который, как ты понимаешь, будут смотреть очень многие?

– Я надеюсь… Может, кто-то придёт на матч и поддержит меня… Играть здесь против американки сложно, но я надеюсь, что публика тоже немного уже приняла и меня. Я не знаю. Она для меня как младшая сестра, поэтому здорово играть с ней здесь, – сказала Осака в интервью на корте после матча.

Теннисистки провели пять очных матчей в рамках WTA-тура. Гауфф ведёт в счёте личных встреч со счётом 3:2.