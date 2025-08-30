Скидки
Теннис

Янник Синнер — Денис Шаповалов, результат матча 30 августа, счёт 3:1, 3-й круг US Open

Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open — 2025
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (29-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 3 3
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. В её рамках Синнер два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Шаповалова 15 эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований Янник Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одноного турнира US Open - 2025
Новости. Теннис
Все новости RSS

