Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (29-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. В её рамках Синнер два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Шаповалова 15 эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований Янник Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).