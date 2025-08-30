Гауфф — вторая по количеству выходов в 1/8 финала на ТБШ среди американок до 22 лет

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла на второе место по количеству выходов в 1/8 финала на турнирах серии «Большого шлема» среди теннисисток из США в возрасте до 22 лет, сообщает ESPN. Это произошло после того как в матче третьего круга US Open – 2025 Гауфф обыграла польку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:1.

Выход в 1/8 финала на US Open — 2025 стал для Гауфф 16-м на турнирах серии «Большого шлема». Винус Уильямс является лидером среди американских теннисисток по количеству выходов в 1/8 финала в возрасте до 22 лет. На её счету 17 участий в этой стадии турниров «Большого шлема». По 15 раз в 1/8 финала «мэйджоров» в возрасте до 22 лет принимали участие Серена Уильямс и Крис Эверт, 14 раз играла на данной стадии турниров Мэри-Джо Фернандес.

За право выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2025 Кори Гауфф поспорит с японкой Наоми Осакой.