Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 30 августа, следующий соперник, путь до титула

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает защиту титула на Открытом чемпионате США – 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших встреч, а также потенциальный путь к победе в соревнованиях.

Проведённые матчи Янника Синнера на US Open — 2025:

первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия) – 6:1, 6:1, 6:2;

второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2;

третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:

четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США,14) или Александр Бублик (Казахстан, 23).

Потенциальный путь Янника Синнера к очередному титулу на US Open — 2025: