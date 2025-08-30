Коулман Вон — Андрей Рублёв: представитель Гонконга перевёл матч в решающий сет на US Open

В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и Коулман Вон из Гонконга, занимающий 173-е место в мировом рейтинге. После четырёх сетов счёт 5:7, 6:4, 6:3, 4:6. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теннисисты впервые играют друг с другом. Отметим, что это уже третий матч Андрея подряд, в котором он встречается с соперником, не попавшим напрямую в основную сетку US Open из-за низкого рейтинга.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.