Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс — Брантмайер/Хэмильтон, результат матча 30 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг парного US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская Элисе Мертенс вышли в третий круг парного женского турнира US Open – 2025, обыграв в матче второго круга американский дуэт Риз Брантмайер/Аланис Хэмилтон со счётом 6:3, 6:1.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2025, суббота. 22:50 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Риз Брантмайер
США
Риз Брантмайер
Аланис Хэмилтон
США
Аланис Хэмилтон
Р. Брантмайер А. Хэмилтон

Теннисистки провели на корте 56 минут. За время матча пара Кудерметова/Мертенс выполнила три подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Дуэт Брантмайер/Хэмильтон не сделал за матч ни одного эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В третьем круге US Open – 2025 Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс сыграют с победительницами матча между украино-румынским дуэтом Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе и бразильско-немецкой парой Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.

Сетка парного US Open - 2025
Календарь парного US Open - 2025
