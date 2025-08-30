Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в третий круг парного US Open — 2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийская Элисе Мертенс вышли в третий круг парного женского турнира US Open – 2025, обыграв в матче второго круга американский дуэт Риз Брантмайер/Аланис Хэмилтон со счётом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте 56 минут. За время матча пара Кудерметова/Мертенс выполнила три подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Дуэт Брантмайер/Хэмильтон не сделал за матч ни одного эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В третьем круге US Open – 2025 Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс сыграют с победительницами матча между украино-румынским дуэтом Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе и бразильско-немецкой парой Беатрис Хаддад-Майя/Лаура Зигемунд.
