Янник Синнер — четвёртый самый молодой игрок, который одержал минимум 20 побед на всех ТБШ
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым самым молодым игроком, на счету которого 20 и более побед на каждом турнире «Большого шлема». Ранее таким достижением могли похвастаться испанец Рафаэль Надаль, немец Борис Беккер и серб Новак Джокович.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|3
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
В третьем круге US Open — 2025 Янник обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (29-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. В четвёртом круге соревнований Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является Янник Синнер.
