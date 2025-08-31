Янник Синнер — четвёртый самый молодой игрок, который одержал минимум 20 побед на всех ТБШ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым самым молодым игроком, на счету которого 20 и более побед на каждом турнире «Большого шлема». Ранее таким достижением могли похвастаться испанец Рафаэль Надаль, немец Борис Беккер и серб Новак Джокович.

В третьем круге US Open — 2025 Янник обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (29-й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. В четвёртом круге соревнований Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является Янник Синнер.