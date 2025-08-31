«Он начал очень хорошо». Синнер оценил победу над Шаповаловым в третьем круге US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

«Сегодня был очень, очень тяжёлый матч. Я знаю Дениса уже давно. В последний раз мы играли несколько лет назад. Мы оба сильно улучшились. Знал, что должен играть на очень высоком уровне. Рад, что смог выиграть. Он начал очень хорошо. Я пытался оставаться в игре ментально, стараясь понять, что будет дальше. Большое спасибо за поддержку. Она была потрясающей все эти годы. Я очень счастлив», — сказал Синнер в интервью на корте.