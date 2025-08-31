Скидки
«Он начал очень хорошо». Синнер оценил победу над Шаповаловым в третьем круге US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 3 3
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«Сегодня был очень, очень тяжёлый матч. Я знаю Дениса уже давно. В последний раз мы играли несколько лет назад. Мы оба сильно улучшились. Знал, что должен играть на очень высоком уровне. Рад, что смог выиграть. Он начал очень хорошо. Я пытался оставаться в игре ментально, стараясь понять, что будет дальше. Большое спасибо за поддержку. Она была потрясающей все эти годы. Я очень счастлив», — сказал Синнер в интервью на корте.

Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open — 2025
Новости. Теннис
