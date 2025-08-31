Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала US Open, где может сыграть с Александром Зверевым

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. В её рамках Рублёв 15 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Вона 25 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвёртом круге соревнований Андрей Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).