Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Коулман Вон, результат матча 30 августа, счёт 3:2, 3-й круг US Open

Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала US Open, где может сыграть с Александром Зверевым
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 3
2 		6 6 4 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. В её рамках Рублёв 15 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Вона 25 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвёртом круге соревнований Андрей Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Live
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android