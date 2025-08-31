Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала US Open, где может сыграть с Александром Зверевым
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2025. В третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
173
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|3
|6
|3
|
|6
|6
|4
|6
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 3 часа 10 минут. В её рамках Рублёв 15 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Вона 25 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В четвёртом круге соревнований Андрей Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
