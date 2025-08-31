Синнер стал самым молодым игроком с 2004 года с пятью выходами в 4-й круг US Open подряд
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком с 2004 года, которому удалось выйти в четвёртый круг на US Open пять раз подряд, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга турнира Синнер был сильнее канадца Дениса Шаповалова (5:7, 6:4, 6:3, 6:3).
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|3
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Синнеру удалось добиться этого результата в возрасте 24 лет и 8 дней. В 2004 году, в пятый раз подряд, в четвёртый круг US Open вышел австралиец Ллейтон Хьюитт, на момент этого события его возраст составлял 23 года 187 дней.
В четвёртом круге соревнований Янник Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).
