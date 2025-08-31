Андрей Рублёв, US Open: результаты на 30 августа, следующий соперник, путь до титула

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает свой путь на US Open — 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые встречи Андрея Рублёва на US Open — 2025:

первый круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) — Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4;

второй круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) – Тристан Бойер (США, WC) – 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

третий круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) — Коулман Вон (Гонконг, Q) — 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Следующий матч Андрея Рублёва на US Open – 2025:

четвёртый круг: Александр Зверев (Германия, 3) или Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу на US Open — 2025: