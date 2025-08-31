Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв, US Open: результаты на 30 августа, следующий соперник, путь до титула

Андрей Рублёв, US Open: результаты на 30 августа, следующий соперник, путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает свой путь на US Open — 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые встречи Андрея Рублёва на US Open — 2025:

  • первый круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) — Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4;
  • второй круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) – Тристан Бойер (США, WC) – 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
  • третий круг: Андрей Рублёв (Россия, 15) — Коулман Вон (Гонконг, Q) — 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Следующий матч Андрея Рублёва на US Open – 2025:

  • четвёртый круг: Александр Зверев (Германия, 3) или Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу на US Open — 2025:

  • 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
  • 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
  • финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Live
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android