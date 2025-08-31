Скидки
Бартоли назвала имена теннисистов, способных обыграть Карлоса Алькараса на US Open — 2025

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли поделилась мнением о том, кто из теннисистов может обыграть испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США — 2025.

«Честно говоря, сколько игроков вообще смогли обыграть Карлоса Алькараса за этот год и за последние пару лет, когда он проводит отличный день, хорошо чувствует мяч и, как он сам говорил, «проснулся»?

Его невероятно трудно выбить с корта. Можно подумать, что только Янник Синнер способен это сделать. Я всё ещё вспоминаю тот небольшой спад в Майами, когда он проиграл Давиду Гоффену, но, кроме этого, у него был просто блестящий сезон — от турнира к турниру он становился только сильнее. От финалов до титулов, играя всегда на самом высоком уровне против Янника Синнера, где-то побеждая, где-то уступая.

Но можно сказать, что у Новака Джоковича есть небольшое преимущество над Карлосом Алькарасом, если вспомнить их последние два матча — на Олимпиаде и в Австралии в этом году… Помимо этого, нужен игрок, который сможет выдерживать с ним розыгрыши с задней линии. И, наверное, сейчас в теннисе можно назвать лишь двух-трёх теннисистов, способных на это, и именно поэтому его так трудно обыграть», – приводит слова Бартоли The Tennis Gazette.

