Рублёв — после победы над Воном на US Open: на тренировке он просто меня разгромил

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о тренировке с представителем Гонконга Коулманом Воном после их матча третьего круга на Открытом чемпионате США — 2025. Андрей обыграл Коулмана со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

— Вы с ним пару недель назад в Торонто сыграли тренировочный сет, где ты ему немного советовал… что именно ты ему говорил, ведь он применил это в сегодняшнем матче?

— Я ему ничего не говорил на тренировке. Он просто меня разгромил, мы сыграли тренировочный сет, и он выиграл, — сказал Рублёв в интервью на корте.

В четвёртом круге соревнований Андрей Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).