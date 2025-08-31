Скидки
Рублёв — после победы над Воном на US Open: на тренировке он просто меня разгромил

Рублёв — после победы над Воном на US Open: на тренировке он просто меня разгромил
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о тренировке с представителем Гонконга Коулманом Воном после их матча третьего круга на Открытом чемпионате США — 2025. Андрей обыграл Коулмана со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 3
2 		6 6 4 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Вы с ним пару недель назад в Торонто сыграли тренировочный сет, где ты ему немного советовал… что именно ты ему говорил, ведь он применил это в сегодняшнем матче?
— Я ему ничего не говорил на тренировке. Он просто меня разгромил, мы сыграли тренировочный сет, и он выиграл, — сказал Рублёв в интервью на корте.

В четвёртом круге соревнований Андрей Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева
Рублёв выиграл пятисетовик, вышел во вторую неделю US Open и побил достижение Медведева
