Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в 1/8 финала US Open – 2025

12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга немку Лауру Зигемунд (52-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Александрова выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти. Лаура Зигемунд сделала в игре один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

В четвёртом круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и россиянкой Анной Калинской.