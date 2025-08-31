Скидки
Теннис

Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд, результат матча 30 августа 2025, счет 2:0, 3-й круг US Open

Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в 1/8 финала US Open – 2025
Комментарии

12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга немку Лауру Зигемунд (52-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Александрова выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти. Лаура Зигемунд сделала в игре один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

В четвёртом круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и россиянкой Анной Калинской.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Live
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
