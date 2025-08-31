Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в 1/8 финала US Open – 2025
Поделиться
12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга немку Лауру Зигемунд (52-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:1.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:00 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
52
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. За время матча Александрова выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти. Лаура Зигемунд сделала в игре один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.
В четвёртом круге US Open – 2025 Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и россиянкой Анной Калинской.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
01:40
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
21:45
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:26