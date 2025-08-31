Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open — 2025

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open — 2025, обыграв в матче второго круга представительницу Австралии Сторм Хантер и американку Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:3.

Матч продлился 58 минут. За время игры пара Андреева/Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из десяти. Пара Хантер/Кравчик не сделала за матч ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сыграют с китайско-японской парой Ван Яфань/Суко Аояма.