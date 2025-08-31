Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open — 2025
Поделиться
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open — 2025, обыграв в матче второго круга представительницу Австралии Сторм Хантер и американку Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:3.
US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сторм Хантер
Дезире Кравчик
С. Хантер Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч продлился 58 минут. За время игры пара Андреева/Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из десяти. Пара Хантер/Кравчик не сделала за матч ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В третьем круге US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сыграют с китайско-японской парой Ван Яфань/Суко Аояма.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
01:40
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
21:45
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:26