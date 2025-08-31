Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева/Шнайдер — Хантер/Кравчик, результат матча 30 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open — 2025
Комментарии

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного US Open — 2025, обыграв в матче второго круга представительницу Австралии Сторм Хантер и американку Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:3.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
С. Хантер Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продлился 58 минут. За время игры пара Андреева/Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из десяти. Пара Хантер/Кравчик не сделала за матч ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге US Open – 2025 Шнайдер и Андреева сыграют с китайско-японской парой Ван Яфань/Суко Аояма.

Сетка парного US Open - 2025 (ж)
Календарь парного US Open (ж)
Материалы по теме
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Live
Калинская бьётся со Швёнтек за 4-й круг US Open! Рублёв и Александрова победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android