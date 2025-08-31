Шаповалов: я смог оказать давление на Синнера, кто знает, сможет ли ещё кто-то сделать так

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в третьем круге US Open.

«В сетке много сильных игроков, но, безусловно, Синнер и Алькарас — два главных фаворита. Они играли почти во всех финалах последних месяцев. Шансы, что победит один из них, велики, но есть и другие сильные теннисисты. Сегодня я сумел оказать давление на Синнера, так что кто знает, сможет ли ещё кто-то сделать то же самое.

Конечно, это тяжёлое поражение. Он номер один в мире не просто так — это главное. У меня был шанс, я вёл в третьем сете, но он сыграл великолепно и всё перевернул. Это хороший шаг вперёд. Вернуться на этот уровень после моей травмы — это было настоящее путешествие, долгий путь. Моя цель именно в этом — играть на таком уровне стабильно», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.

В четвёртом круге соревнований Янник Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).