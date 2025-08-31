Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шаповалов: я смог оказать давление на Синнера, кто знает, сможет ли ещё кто-то сделать так

Шаповалов: я смог оказать давление на Синнера, кто знает, сможет ли ещё кто-то сделать так
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в третьем круге US Open.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 3 3
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«В сетке много сильных игроков, но, безусловно, Синнер и Алькарас — два главных фаворита. Они играли почти во всех финалах последних месяцев. Шансы, что победит один из них, велики, но есть и другие сильные теннисисты. Сегодня я сумел оказать давление на Синнера, так что кто знает, сможет ли ещё кто-то сделать то же самое.

Конечно, это тяжёлое поражение. Он номер один в мире не просто так — это главное. У меня был шанс, я вёл в третьем сете, но он сыграл великолепно и всё перевернул. Это хороший шаг вперёд. Вернуться на этот уровень после моей травмы — это было настоящее путешествие, долгий путь. Моя цель именно в этом — играть на таком уровне стабильно», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.

В четвёртом круге соревнований Янник Синнер встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).

Материалы по теме
Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android