Де Минор на отказе Альтмайера вышел в 1/8 финала US Open

Австралийский теннисист Алекс де Минор на отказе немца Даниэля Альтмайера вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Альтмайер отказался от борьбы в четвёртом сете при счётом 7:6 (9:7), 3:6, 4:6, 0:2 (RT).
Продолжительность встречи составила 3 часа. За это время де Минор сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Альтмайера четыре подачи навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести попыток.
Де Минор в 1/8 финала сыграет с представителем Швейцарии Леандро Риди.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
