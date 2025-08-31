Скидки
Даниэль Альтмайер — Алекс де Минор, результат матча 31 августа 2025, счет 1:2, 3-й круг US Open

Де Минор на отказе Альтмайера вышел в 1/8 финала US Open
Комментарии

Австралийский теннисист Алекс де Минор на отказе немца Даниэля Альтмайера вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США. Альтмайер отказался от борьбы в четвёртом сете при счётом 7:6 (9:7), 3:6, 4:6, 0:2 (RT).

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 23:15 МСК
Даниэль Альтмайер
56
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
7 9 		3 4 0
6 7 		6 6 2
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность встречи составила 3 часа. За это время де Минор сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Альтмайера четыре подачи навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести попыток.

Де Минор в 1/8 финала сыграет с представителем Швейцарии Леандро Риди.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
