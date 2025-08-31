Анисимова победила Кристиан в третьем круге US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Анисимова сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Кристиан четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Анисимова встретится с победителем пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Мария Саккари (Греция)

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.