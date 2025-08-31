Скидки
Аманда Анисимова — Жаклин Кристиан, результат матча 31 августа 2025, счет 2:1, 3-й круг US Open

Анисимова победила Кристиан в третьем круге US Open
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга она одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Жаклин Кристиан
50
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Анисимова сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Кристиан четыре подачи навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Анисимова встретится с победителем пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Мария Саккари (Греция)

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
