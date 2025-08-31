Скидки
Теннис

Анна Калинская — Ига Швёнтек: россиянка проиграла первый сет, ведя со счётом 5:1 и упустив четыре сетбола

Анна Калинская — Ига Швёнтек: россиянка проиграла первый сет, ведя со счётом 5:1
Аудио-версия:
В эти минуты в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 29-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская и второй номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Ига Швёнтек. Анна уступила в первом сете на тай-брейке — 6:7 (2:7). На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 1 час 10 минут.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, по ходу сета Калинская вела со счётом 5:1, а при 5:2 — упустила четыре сетбола.

Ранее спортсменки встречались друг с другом лишь два раза на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 1-1. Россиянка побеждала в полуфинале «тысячника» в Дубае в 2024 году, а спортсменка из Польши взяла верх в 1/4 финала турнира серии WTA-1000 в Цинциннати — 2025.

Календарь US Open (ж)
Сетка US Open (ж)
