Анна Калинская — Ига Швёнтек: россиянка проиграла первый сет, ведя со счётом 5:1

В эти минуты в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 29-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Анна Калинская и второй номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Ига Швёнтек. Анна уступила в первом сете на тай-брейке — 6:7 (2:7). На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 1 час 10 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, по ходу сета Калинская вела со счётом 5:1, а при 5:2 — упустила четыре сетбола.

Ранее спортсменки встречались друг с другом лишь два раза на турнирах WTA. Счёт личных встреч — 1-1. Россиянка побеждала в полуфинале «тысячника» в Дубае в 2024 году, а спортсменка из Польши взяла верх в 1/4 финала турнира серии WTA-1000 в Цинциннати — 2025.

