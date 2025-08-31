Скидки
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс высказалась о скандальных словах Остапенко в адрес Таунсенд на US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о конфликте между латвийкой Еленой Остапенко и представительницей США Тэйлор Таунсенд после матча второго круга US Open. После поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение. Сама Таунсенд заявила, что Остапенко назвала её невоспитанной и необразованной.

«Я считаю, что Тэйлор прекрасно справилась с этой ситуацией. Как мама, она повела себя достойно — её сын наблюдает за ней. Она поступила с классом в ситуации, которая сама по себе не была слишком достойной. Она переключилась и снова победила», — приводит слова Уильямс на пресс-конференции.

Позже Остапенко извинилась за свои слова адрес Таунсенд.

