Винус Уильямс высказалась о скандальных словах Остапенко в адрес Таунсенд на US Open

Американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о конфликте между латвийкой Еленой Остапенко и представительницей США Тэйлор Таунсенд после матча второго круга US Open. После поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение. Сама Таунсенд заявила, что Остапенко назвала её невоспитанной и необразованной.

«Я считаю, что Тэйлор прекрасно справилась с этой ситуацией. Как мама, она повела себя достойно — её сын наблюдает за ней. Она поступила с классом в ситуации, которая сама по себе не была слишком достойной. Она переключилась и снова победила», — приводит слова Уильямс на пресс-конференции.

Позже Остапенко извинилась за свои слова адрес Таунсенд.