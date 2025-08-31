Андрей Рублёв: не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём прогрессе на корте после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

«Я не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще. Очевидно, когда я в плохом ментальном состоянии, когда плохо двигаюсь, плохо играю, а соперник напротив действует свободно, в этом году я проиграл все такие матчи, особенно на грунте. Вся грунтовая серия — Монте-Карло, Барселона, Мадрид, я вообще не смог показать уровень. Был полностью заблокирован.

И сегодня было то же самое, но каким-то образом мне всё же удалось немного разблокироваться. Я не играл хорошо, но смог бороться. Безусловно, для меня это изменение, потому что раньше такого не бывало. Это маленький шаг. Посмотрим», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Рублёв в третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.