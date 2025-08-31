Андрей Рублёв: не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём прогрессе на корте после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|3
|6
|3
|
|6
|6
|4
|6
«Я не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще. Очевидно, когда я в плохом ментальном состоянии, когда плохо двигаюсь, плохо играю, а соперник напротив действует свободно, в этом году я проиграл все такие матчи, особенно на грунте. Вся грунтовая серия — Монте-Карло, Барселона, Мадрид, я вообще не смог показать уровень. Был полностью заблокирован.
И сегодня было то же самое, но каким-то образом мне всё же удалось немного разблокироваться. Я не играл хорошо, но смог бороться. Безусловно, для меня это изменение, потому что раньше такого не бывало. Это маленький шаг. Посмотрим», — приводит слова Рублёва Punto de Break.
Рублёв в третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.
- 31 августа 2025
-
04:18
-
04:13
-
04:02
-
03:40
-
03:24
-
03:00
-
02:47
-
02:31
-
01:40
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10