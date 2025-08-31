Скидки
Теннис

Андрей Рублёв: не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще

Андрей Рублёв: не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще
Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о своём прогрессе на корте после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 3
2 		6 6 4 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я не знаю, как описать мою зрелость, и есть ли она вообще. Очевидно, когда я в плохом ментальном состоянии, когда плохо двигаюсь, плохо играю, а соперник напротив действует свободно, в этом году я проиграл все такие матчи, особенно на грунте. Вся грунтовая серия — Монте-Карло, Барселона, Мадрид, я вообще не смог показать уровень. Был полностью заблокирован.

И сегодня было то же самое, но каким-то образом мне всё же удалось немного разблокироваться. Я не играл хорошо, но смог бороться. Безусловно, для меня это изменение, потому что раньше такого не бывало. Это маленький шаг. Посмотрим», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Рублёв в третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

