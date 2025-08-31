Швёнтек обыграла Калинскую и вышла в 1/8 финала US Open, где сыграет с Александровой

Вторая ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг на Открытом чемпионате США — 2025. В матче третьего круга она обыграла 26-летнюю россиянку Анну Калинскую (29-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Швёнтек сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной две подачи навылет, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести.

Отметим, по ходу первого сета Калинская вела со счётом 5:1, а при 5:2 упустила четыре сетбола.

В следующем круге Швёнтек сойдётся с 30-летней российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка).

