Швёнтек обыграла Калинскую и вышла в 1/8 финала US Open, где сыграет с Александровой

Вторая ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг на Открытом чемпионате США — 2025. В матче третьего круга она обыграла 26-летнюю россиянку Анну Калинскую (29-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Швёнтек сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Касаткиной две подачи навылет, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести.
Отметим, по ходу первого сета Калинская вела со счётом 5:1, а при 5:2 упустила четыре сетбола.
В следующем круге Швёнтек сойдётся с 30-летней российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка).
Самые необычные теннисные матчи:
- 31 августа 2025
-
04:18
-
04:13
-
04:02
-
03:40
-
03:24
-
03:00
-
02:47
-
02:31
-
01:40
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10