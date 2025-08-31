Андрей Рублёв покорил достижение Даниила Медведева на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в седьмой раз в карьере вышел во вторую неделю US Open. По этому показателю он обошёл соотечественника Даниила Медведева и француза Гаэля Монфиса — у обоих по шесть участий в 1/8 финала американского ТБШ. Рублёв по этому показателю делит третье-четвёртое места среди действующих игроков.

Рублёв в третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

В четвёртом круге турнира Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.