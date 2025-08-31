Скидки
Теннис

Андрей Рублёв покорил достижение Даниила Медведева на US Open

Андрей Рублёв покорил достижение Даниила Медведева на US Open
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв в седьмой раз в карьере вышел во вторую неделю US Open. По этому показателю он обошёл соотечественника Даниила Медведева и француза Гаэля Монфиса — у обоих по шесть участий в 1/8 финала американского ТБШ. Рублёв по этому показателю делит третье-четвёртое места среди действующих игроков.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 3
2 		6 6 4 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв в третьем круге он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

В четвёртом круге турнира Рублёв встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

