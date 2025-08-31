Ига Швёнтек – о победе над Анной Калинской: я просто пошла ва-банк

Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 7:6 (7:2), 6:4. По ходу первого сета Швёнтек проигрывала со счётом 1:5, но по итогу выиграла его.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«О боже, я даже не знаю. Анна играла великолепно, пробивала все эти рискованные удары. Я просто хотела допускать меньше ошибок. Чувствовала, что играю хорошо, но в решающие удары просто не могла завершить розыгрыш.
Я старалась сосредоточиться на простых вещах… У меня было ощущение, что терять нечего, потому что я сильно проигрывала. Так что в конце я просто пошла ва-банк, ведь что ещё оставалось делать?», — приводит слова Швёнтек Yahoo Sports.
В следующем круге Швёнтек сойдётся с российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка).
- 31 августа 2025
-
06:25
-
06:11
-
06:09
-
04:57
-
04:18
-
04:13
-
04:02
-
03:40
-
03:24
-
03:00
-
02:47
-
02:31
-
01:40
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35