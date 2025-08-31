Скидки
Теннис

Ига Швёнтек – о победе над Анной Калинской: я просто пошла ва-банк

Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 7:6 (7:2), 6:4. По ходу первого сета Швёнтек проигрывала со счётом 1:5, но по итогу выиграла его.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«О боже, я даже не знаю. Анна играла великолепно, пробивала все эти рискованные удары. Я просто хотела допускать меньше ошибок. Чувствовала, что играю хорошо, но в решающие удары просто не могла завершить розыгрыш.

Я старалась сосредоточиться на простых вещах… У меня было ощущение, что терять нечего, потому что я сильно проигрывала. Так что в конце я просто пошла ва-банк, ведь что ещё оставалось делать?», — приводит слова Швёнтек Yahoo Sports.

В следующем круге Швёнтек сойдётся с российской теннисисткой Екатериной Александровой (12-я ракетка).

