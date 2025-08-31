Скидки
Теннис Новости

Ига Швёнтек, US Open — 2025: результаты на 31 августа, следующий соперник, путь до титула

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает принимать участие в розыгрыше US Open – 2025. «Чемпионат» публикует результаты её завершившихся матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула.

Проведённые матчи Иги Швёнтек на US Open — 2025:

  • первый круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:1, 6:2;
  • второй круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:1, 4:6, 6:4;
  • третий круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Анна Калинская (Россия, 29) – 7:6, 6:4.

Следующий матч Иги Швёнтек на US Open — 2025:

  • четвёртый круг: Ига Швёнтек (Польша, 2) – Екатерина Александрова (Россия, 13).

Потенциальный путь Иги швёнтек к титулу:

  • 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 9);
  • 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
