Александр Зверев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму и покинул US Open

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-е место в мировом рейтинге. Матч закончился победой канадца в трёх сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа и 47 минут. Оже-Альяссим за это время выполнил 11 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из шести заработанных брейк-пойнта.

У Зверева 12 эйсов, пять двойных ошибок и два из девяти реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге канадец встретится с Андреем Рублёвым из России.