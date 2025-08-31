Александр Зверев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму и покинул US Open
В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-е место в мировом рейтинге. Матч закончился победой канадца в трёх сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|4
|4
|
|7 9
|6
|6
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча продолжалась 3 часа и 47 минут. Оже-Альяссим за это время выполнил 11 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из шести заработанных брейк-пойнта.
У Зверева 12 эйсов, пять двойных ошибок и два из девяти реализованных брейк-пойнта.
В следующем круге канадец встретится с Андреем Рублёвым из России.
