Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 31 августа, 2025, счёт 1:3, третий круг турнира US Open — 2025

Александр Зверев проиграл Феликсу Оже-Альяссиму и покинул US Open
Комментарии

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-е место в мировом рейтинге. Матч закончился победой канадца в трёх сетах: 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 4 4
4 		7 9 6 6
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча продолжалась 3 часа и 47 минут. Оже-Альяссим за это время выполнил 11 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из шести заработанных брейк-пойнта.

У Зверева 12 эйсов, пять двойных ошибок и два из девяти реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге канадец встретится с Андреем Рублёвым из России.

Сетка US Open (м)
Календарь US Open (м)
Материалы по теме
Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала US Open, где может сыграть с Александром Зверевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android