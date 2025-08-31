Стал известен соперник Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open-2025
Российский теннисист Андрей Рублёв, пробившийся в 1/8 финала US Open-2025 узнал своего соперника. Им стал канадец Феликс Оже-Альяссим после того, как обыграл в четырёх сетах немца Александра Зверева.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Канадец и россиянин начнут свой матч завтра, 1 сентября. Напомним, Рублёв в 1/16 финала оказался сильнее теннисиста из Гонконга Коулмана Вона (173-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.
Напомним, Рублёв остался последним представителем России в мужском одиночном разряде. Ранее из соревнований также вылетели именитые Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Андрей Рублёв завёл аккаунт в TikTok
