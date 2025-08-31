В женской сетке US Open — 2025 осталась лишь одна россиянка
После вылета Анны Калинской с US Open — 2025 от представительницы Польши Иги Швёнтек на турнире осталась лишь одна представительница России.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
29
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Своё выступление ещё продолжает Екатерина Александрова. В матче третьего круга она разгромила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:0, 6:1.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:00 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
52
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
В следующем раунде соперницей россиянки будет как раз Швёнтек, выбившая Калинскую.
US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
12
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Напомним, действующей победительницей турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, также продолжающая свой путь на соревнованиях.
Вчера турнир покинула первая ракетка России Мирра Андреева, в двух сетах уступившая американке Тэйлор Таунсенд.
