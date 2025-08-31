Скидки
Теннис

В женской сетке US Open — 2025 осталась лишь одна россиянка

После вылета Анны Калинской с US Open — 2025 от представительницы Польши Иги Швёнтек на турнире осталась лишь одна представительница России.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Своё выступление ещё продолжает Екатерина Александрова. В матче третьего круга она разгромила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:0, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

В следующем раунде соперницей россиянки будет как раз Швёнтек, выбившая Калинскую.

US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
12
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Напомним, действующей победительницей турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, также продолжающая свой путь на соревнованиях.

Вчера турнир покинула первая ракетка России Мирра Андреева, в двух сетах уступившая американке Тэйлор Таунсенд.

Самые долгие теннисные матчи

