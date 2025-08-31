Скидки
Александр Бублик — Томми Пол, результат матча 31 августа, 2025, счёт 3:2, третий круг турнира US Open — 2025

Александр Бублик обыграл Томми Пола и вышел в 1/8 финала US Open
Комментарии

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались 24-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и теннисист из США Томми Пол (14-й в рейтинге). Матч закончился победой казахстанца в пяти сетах: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 6 6 5 6
6 5 		7 7 3 7 7 1
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Встреча продолжалась 3 часа 37 минут. Александр Бублик за это время выполнил 20 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три из восьми заработанных брейк-пойнта. У Томми Пола 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести возможных.

В следующем круге казахстанский теннисист встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
