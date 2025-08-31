Александр Бублик обыграл Томми Пола и вышел в 1/8 финала US Open
В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались 24-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и теннисист из США Томми Пол (14-й в рейтинге). Матч закончился победой казахстанца в пяти сетах: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 04:40 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6 5
|6
|
|7 7
|3
|7 7
|1
14
Томми Пол
Т. Пол
Встреча продолжалась 3 часа 37 минут. Александр Бублик за это время выполнил 20 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три из восьми заработанных брейк-пойнта. У Томми Пола 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести возможных.
В следующем круге казахстанский теннисист встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.
