Александр Бублик обыграл Томми Пола и вышел в 1/8 финала US Open

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встречались 24-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и теннисист из США Томми Пол (14-й в рейтинге). Матч закончился победой казахстанца в пяти сетах: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 37 минут. Александр Бублик за это время выполнил 20 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три из восьми заработанных брейк-пойнта. У Томми Пола 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести возможных.

В следующем круге казахстанский теннисист встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.