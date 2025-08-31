Хаддад-Майя обыграла Саккари и вышла в 1/8 финала US Open
22-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла в четвёртый круг на Открытом чемпионате США — 2025. В матче третьего круга она обыграла соперницу из Греции Марию Саккари (64-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
22
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
64
Мария Саккари
М. Саккари
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Хаддад-Майя сделала один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Саккари нет подачи навылет, шесть двойных ошибок и ни одного реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Беатрис Хаддад-Майя сойдётся с теннисисткой из США Амандой Анисимовой (8).
