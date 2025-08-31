Скидки
31 августа главные новости спорта, результаты US Open 2025, футбольные трансферы, теннис, футбол

Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала US Open, девять голов в матче «ПСЖ». Главное к утру
Аудио-версия:
Российский теннисист Андрей Рублёв не без труда пробился в 1/8 финала US Open, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, «Пари Сен-Жермен» в матче с девятью голами обыграл в Лиге 1 «Тулузу», «Реал» победил в чемпионате Испании «Мальорку». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала US Open, где сыграет с Александром Зверевым.
  2. «ПСЖ» со счётом 6:3 разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1.
  3. «Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги, судья отменил три гола «сливочных».
  4. «Наполи» вырвал победу у «Кальяри» на 90+5-й минуте матча чемпионата Италии.
  5. Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open — 2025.
  6. Швёнтек обыграла Калинскую и вышла в 1/8 финала US Open, где встретится с Александровой.
  7. Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в 1/8 финала US Open — 2025.
  8. Дарья Касаткина с «баранкой» проиграла Осаке в трёх сетах на US Open — 2025.
  9. «Бавария» едва не упустила победу над «Аугсбургом», ведя 3:0 по ходу матча.
  10. Александр Бублик обыграл Томми Пола и вышел в 1/8 финала US Open.
  11. ЦСКА в шаге от закрытия сделки по трансферу полузащитника «Витории Гимарайнш».
  12. В «Баварии» сделали заявление на фоне срыва перехода Джексона из «Челси».

Главные новости дня

