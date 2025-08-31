Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала US Open, девять голов в матче «ПСЖ». Главное к утру
Российский теннисист Андрей Рублёв не без труда пробился в 1/8 финала US Open, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, «Пари Сен-Жермен» в матче с девятью голами обыграл в Лиге 1 «Тулузу», «Реал» победил в чемпионате Испании «Мальорку». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала US Open, где сыграет с Александром Зверевым.
- «ПСЖ» со счётом 6:3 разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1.
- «Реал» обыграл «Мальорку» в матче Ла Лиги, судья отменил три гола «сливочных».
- «Наполи» вырвал победу у «Кальяри» на 90+5-й минуте матча чемпионата Италии.
- Янник Синнер обыграл Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг US Open — 2025.
- Швёнтек обыграла Калинскую и вышла в 1/8 финала US Open, где встретится с Александровой.
- Екатерина Александрова с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в 1/8 финала US Open — 2025.
- Дарья Касаткина с «баранкой» проиграла Осаке в трёх сетах на US Open — 2025.
- «Бавария» едва не упустила победу над «Аугсбургом», ведя 3:0 по ходу матча.
- Александр Бублик обыграл Томми Пола и вышел в 1/8 финала US Open.
- ЦСКА в шаге от закрытия сделки по трансферу полузащитника «Витории Гимарайнш».
- В «Баварии» сделали заявление на фоне срыва перехода Джексона из «Челси».
Комментарии