Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала US Open, девять голов в матче «ПСЖ». Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв не без труда пробился в 1/8 финала US Open, где сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, «Пари Сен-Жермен» в матче с девятью голами обыграл в Лиге 1 «Тулузу», «Реал» победил в чемпионате Испании «Мальорку». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

