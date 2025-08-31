Скидки
Рублёв прокомментировал штраф за брань, наложенный на него на US Open

Рублёв прокомментировал штраф за брань, наложенный на него на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к штрафным санкциям, наложенным на него во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. 27-летний россиянин был оштрафован на $ 3 000 за нецензурные выражения в матче второго круга против американца Тристана Бойера (113-й в рейтинге). Об этом сообщает Punto de Break. В той встрече Рублёв одержал победу в четырёх сетах — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:10 МСК
Тристан Бойер
113
США
Тристан Бойер
Т. Бойер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 6 4
6 		6 5 7 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Когда ты сам с собой плохо разговариваешь, то, как ты это делаешь, — твоё личное дело. На мой взгляд, за это не должны штрафовать. Если ты говоришь плохие слова в адрес судьи на стуле, то да. Когда вы говорите это кому-то или кричите об этом на весь корт, то да, конечно. Но когда вы разговариваете сами с собой, то сами решаете, как это делать. Неважно, слышит вас судья на линии или нет. Это должно быть что-то вроде строгого предупреждения или чего-то в этом роде. В конце концов, во всех видах спорта это нормально. Каким бы видом спорта вы ни занимались, в критические моменты такое случается. Это спорт, это жизнь», — цитирует Рублева Punto de Break.

В четвёртом круге соревнований Андрей Рублёв встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (27).

Стал известен соперник Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open — 2025
